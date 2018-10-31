Arsene Wenger futbola geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezonun sonunda efsaneleştiği Arsenal'a veda eden Fransız teknik adam Arsene Wenger, teknik direktörlüğe 2019 yılında devam edeceğini açıkladı.

Döneceği tarihi Sky Sports'a açıklayan Wenger, "Şu anda iyice dinleniyorum ve bolca futbol izliyorum" dedi.

Yeni takımın sorulan Wenger, "Şu anda hiçbir şey belli değil ancak İngiltere'de olmamak en iyisi. Çünkü ben burada aynı kulübü uzun yıllar çalıştırdım. Başka takımın başına geçmem biraz garip olabilir" açıklamasını yaptı.

Arsenal'da kendinden sonra başlayan Unai Emery dönemi sorulan Wenger, "Arsenal kazandığında mutlu oluyorum. Çok iyi çalıştığımı ve kulübü çok iyi bir şekilde bıraktığımı düşünüyorum. Artık sıradan bir Arsenal taraftarıyım, onların her maçını kazanmasını istiyorum" dedi.

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018