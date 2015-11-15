T24 LogoT24 Logo
Spor

"Arsenal'in yıldızı Joel Campbell Galatasaray'a geliyor"

Ada basınındaki haberlere göre, Galatasaray'ın bu transferi Ocak ayında bitirme ihtimali oldukça yüksek

15 Kasım 2015 19:03

Galatasaray ile Joel Campbell arasındaki flört, İngiliz medyasında da yankı buldu. Ada basınına göre Kosta Rikalı yıldızın sarı kırmızılılara transferi Ocak'ta resmiyet kazanabilir.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gözüne kestirdiği isimlerden biri olan Joel Campbell konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz medyası, Galatasaray'ın Kosta Rikalı futbolcu için temaslarını artırdığını, Arsenal’in de bu transfere sıcak baktığını yazdı. Ayrıca bu sezon Arsenal formasıyla 7 maçta sadece 398 dakika şans bulabilen 23 yaşındaki forvetin de, istikrarlı bir şekilde oynayacağı takım aradığı, Galatasaray’ın bu konuda aradığı ekip olduğu belirtildi. Ada basınındaki haberlere göre, Aslan’ın bu transferi Ocak ayında bitirme ihtimali oldukça yüksek.

ETİKETLER

arsenaljoel campbellgalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24