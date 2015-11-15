"Arsenal'in yıldızı Joel Campbell Galatasaray'a geliyor"

Galatasaray ile Joel Campbell arasındaki flört, İngiliz medyasında da yankı buldu. Ada basınına göre Kosta Rikalı yıldızın sarı kırmızılılara transferi Ocak'ta resmiyet kazanabilir.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gözüne kestirdiği isimlerden biri olan Joel Campbell konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz medyası, Galatasaray'ın Kosta Rikalı futbolcu için temaslarını artırdığını, Arsenal’in de bu transfere sıcak baktığını yazdı. Ayrıca bu sezon Arsenal formasıyla 7 maçta sadece 398 dakika şans bulabilen 23 yaşındaki forvetin de, istikrarlı bir şekilde oynayacağı takım aradığı, Galatasaray’ın bu konuda aradığı ekip olduğu belirtildi. Ada basınındaki haberlere göre, Aslan’ın bu transferi Ocak ayında bitirme ihtimali oldukça yüksek.