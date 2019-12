Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup ettiği karşılaşma İngiliz basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yenilmezlik serisine son veren Arsenal'e övgüler yağdırdı.



Fenerbahçe ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanan ve 5-2 Arsenal'in galibiyetiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İngiliz basınında zafer sarhoşluğu yarattı.



Maç sonucunu abartılı başlıklarla okurlarına duyuran İngiliz gazetelerinden The Daily Telegraph, sonucu tek cümleyle, ''Arsenal'in 5 yıldızlı gecesi'' olarak niteledi.



Ramsey'in son atağının bu sonucun mührünü vurduğunu kaydeden Telegraph, İstanbul'u ise doğunun batıyla buluştuğu müthiş karşıtlıkları barındıran bir kent olarak betimledi.



Takımın attığı golleri pozisyonlarıyla birlikte okurlarına aktaran gazete, alınan galibiyetin takımı G grubunun liderliğine taşıdığını ve Emirates'de Fenerbahçe'ye karşı alınacak ikinci bir galibiyetin işaretlerini verdiğini yazdı.ü



Gazete böyle bir galibiyetin Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki durumunu sağlamlaştıracağını da kaydetti.



The Times gazetesi de başlığında Arsenal takımı teknik direktörü Arsen Wenger'in maçta genç silahlarını patlattığı benzetmesine yer verdi. Arsenal'in yaş ortalamasının 22 olduğuna işaret edilen haberde, ''Bu takımın ortaya koyduğu 5 yıldızlı şov, Arsenal menajerini mutlu etti'' denildi.



Wenger'in sonuçtan büyük gurur duyduğunu da yazan Times, alınan sonucun Arsenal'i Şampiyonlar Ligi'nde başarı noktasına yaklaştırdığını öne sürdü.



Arsenal'in önündeki üç maçtan bir galibiyet daha çıkartmak durumunda bulunduğu hatırlatmasına da yer verilen haberde, ''Bu da muhtemelen Fenerbahçe'nin Emirates stadyumuna rövanş karşılaşması ziyaretinde mümkün olabilecektir" iddiasına yer verildi.



Wenger'in, Fenerbahçe'deki havaya rağmen hiçbir korku belirtisi göstermeyen oyuncuları sayesinde en büyük tatmini yaşadığı da belirtilen haberde, takımın Fenerbahçe'nin 15 maçtır yenilgisiz oynama rekorunu elinden almanın gururunu yaşayabileceği de belirtildi.



WENGER GURURLA GERİYE BAKACAK

The Guardian gazetesi de alınan sonucun oyuncularının Arsen Wenger'e kutlayacağı 59. yaşgünü için bir armağan olduğunu yazdı.



Wenger'in aslında geriye bakmaktan yana olmadığını, ancak takımının Fenerbahçe'yi kendi şamatacı seyircisinin önünde nasıl dağıttığını hatırlayınca bunu gururla yapmaktan geri duramayacağını yazdı.



Savunmaya çekilen Fenerbahçe'nin, Arsenal maçından aldığı yaraların izlerini bir süre taşıyacağını kaydeden Guardian, ''ve kesinlikle iki hafta içinde Emirates'i ziyaret ettiklerinde bu yaraların sızısını yine hissedecekler'' görüşüne yer verdi.



Arsenal'in zaman zaman bazı duraklamalar yaşadığı, ancak genel olarak maçın Arsen Wenger'in istediği gibi gittiği de belirtilen yorumda, Türk seyircinin zaman zaman donup kaldığı, ancak oyunun bitiminde asalet gösterip Arsenal'i alkışladığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin bu sezon geçen sezondan farklı bir duruş sergilediği, Aragones'in yönetimindeki takımın ligde de bocaladığı öne sürülen haberde, takımın Avrupa'nın elitler mücadelesi hayallerinin ise şimdi sönmüş göründüğü iddiasına yer verildi.



FENERBAHÇE KENDİ BAHÇESİNDE DAĞILDI

Daily Mail gazetesi de Arsen Wenger'in korkusuz genç takımının Fenerbahçe'yi kendi ''bahçesinde'' 5-2 yenerek dağıtması sayesinde ''gururla dolup taştığını'' kaydederken, Arsenal'in genç oyuncusu Theo'nun performansını övdü.



Independent gazetesi de ''Independent'in genç şok silahlarının Feherbahçe'yi dondurduğu" yorumuna yer verirken Fenerbahçe'nin ''Kadıköy'den Çıkış Yok'' sloganına ''Cidden öyle mi? Arsenal 5 gol attı, üç puanı kaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde son noktaya doğru hoş bir çıkış gerçekleştirdi. Hoşçakal Kadıköy ve çok teşekkürler" diye alaycı bir dille yanıt verdi.



Haberde Arsenal'in Fenerbahçe'ye bu sonuçla Avrupa takımlarıyla oynanan maçların 16.'sında bir yenilgi yaşattığına da dikkat çekilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in güç durumda kalacağı tahminine yer verildi.



Ses duvarının beklendiği gibi olduğunu, ancak Fenerbahçe'nin gururunun yerle-bir edildiğini yazan gazete, Fenerbahçe seyircisinin maçtan saatlerce önce yeni yapılan, etkileyici ve gürültüyü daha da fazla hissettiren bir şekilde inşa edilmiş Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelmeye başladığını bildirdi.



''Kalabalığın susturulması'' deyiminin Arsenal için geçerli olduğu da belirtilen haber-yorumda, ''Bunun en iyi yolu gol atıp skor kaydetmekti. Arsenal de bunu bir dakikada iki kez gerçekleştirdi'' diye yazdı.,



İlk golün Fenerbahçe seyircisinde ''şok tabancası'' etkisi yarattığını, o zaman sustuklarını belirten Independent, maçın pozisyonlarına da geniş yer verdi.