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Spor

Arsenal'de üç eksik!

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Arsenal'de sakatlığı süren Kolo Toure, William Gallas ve Bacary Sagna forma giyemeyecek.

20 Ekim 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Arsenal'de sakatlığı süren Kolo Toure, William Gallas ve Bacary Sagna forma giyemeyecek.

Arsenal defansının en etkili isimlerinden Kolo Toure, son oynanan Everton mücadelesinde omuzundan sakatlandığı için Salı günü takımındaki yerini alamayacak. Bir diğer defans oyuncusu William Gallas ise ise Fransa milli takımı ile çıktığı maçta dizinden sakatlandığı için yine Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek isimler arasında.

Yine bir defans oyuncusu olan Bacary Sagna'da diz problemi devam ettiği için sarı lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.




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