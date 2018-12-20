Arsenal'de Mesut Özil gözden çıkarıldı

Teknik direktörlüğe Unai Emery'nin gelişinin ardından gözden düşen Mesut Özil'in, Ocak ayında Arsenal'den ayrılabileceği iddia edildi.

Arsenal'de bir dönem sona erecek gibi görünüyor. Arsene Wenger döneminde rekor ücretle takıma transfer edilen ve Topçular'ın en fazla kazanan oyuncusu olan Mesut Özil'le yollar ayrılma noktasına geldi.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Independent'a göre, sezon başında Arsenal'in menajerliğine getirilen Unai Emery, Mesut için Ocak ayında gelebilecek teklifleri değerlendirecek.

Son olarak Tottenham Hotspur'a 2-0 yenilerek elendikleri İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında da Mesut Özil'e şans tanımayan Emery, bunun nedenini taktiksel olarak açıklarken, İspanyol teknik adama yakın bir isim, "Mesut dışındaki herkes şu ana kadar Emery'nin düşüncelerine uyuyor" dedi.

Alman oyuncu kendisini serbest oyun kurucu bölgesinde düşünürken, Emery tecrübeli oyuncunun daha fazla pres yapmasını ve diğer oyuncular gibi daha çok çalışmasını istiyor.

Mesut'un gidişinin önündeki en büyük engel ise haftalık 300 bin Pound civarında bir ücret alması. Bu rakamı verebilecek takım sayısının az olması nedeniyle de Arsenal'in Türk asıllı oyuncuyu kiralık gönderebileceği kaydedildi.

İngiliz basınında Mesut Özil'i yıldızının parladığı Schalke 04 ile beklenmedik bir anda ayrıldığı Real Madrid'in listesinde olduğu da yazıldı.