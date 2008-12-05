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Spor

Arsenal'de Gallas krizi

Arsenal'in Fransız futbolcusu Gallas, ara transfer döneminde başka bir takıma gitmek istediğini söyledi.

05 Aralık 2008 02:00


Takım arkadaşlarını eleştirdiği gerekçesiyle kaptanlık görevi elinden alınan Arsenal'in Fransız futbolcusu William Gallas, ara transfer döneminde başka bir takıma gitmek istediğini söyledi.

Takım arkadaşlarını medya önünde eleştirdiği için kaptanlık görevi elinden alınan William Gallas ile Arsenal arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Kaptanlığa henüz 21 yaşındaki Cesc Fabregas'ın getirilmesinin ardından sessizliğini koruyan Gallas'ın, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Yakın bir dostuna göre, kendisinden özür bekleyen takım arkadaşları Gallas'a sırt çevirdi. Ancak antreNmanlarda ve soyunma odasında kimseyle konuşmadığı söylenen Fransız futbolcunun, eleştirdiği arkadaşlarından özür dilemeye niyeti yok.

31 yaşındaki savunma oyuncusuna en yoğun ilgiyi Paris Saİnt Germain gösteriyor. Henüz Fransa'ya dönmek istemeyen Gallas'ın ise savunmasında problem yaşayan Milan'a gitmek için menajerleri aracılığıyla lobi yaptığı ifade ediliyor.

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