Arsenal'de 2 eksik



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal'de Adebayor ve Walcott'un sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü sahada olmayacakları açıklandı.



Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü saat 21.45'te temilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Arsenal'e 2 oyuncusundan kötü haber geldi.



Premier Lig'de Tottenham'la 4-4 berabere kalmasının ardından 11. haftada deplasmanda Stoke City'e 2-1 yenilen Londra ekibinde bu maçta sakatlanan Emmanuel Adebayor ve Theo Walcott'un Fenerbahçe'ya karşı forma giyemeyecekleri belirtildi.



İngiliz ekibinde ayrıca uzun süredir sakatlığı süren Bacary Sagna da çarşamba günü takımındaki yerini alamayacak.



Forvet hattında Adebayor'un yerine Van Persie'ye şans vermesi beklenen teknik direktör Arsene Wenger, Fenerbahçe karşısında ligde son 2 maçta alınan kötü sonuçları unutturmak ve hafta sonu Manchester United ile oynayacakları zorlu karşılaşma öncesi morallenmek istediklerini söyledi

