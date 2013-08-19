Arsenal taraftarı 'cimri' Arsene Wenger'i istemiyor

Arsenal Taraftarlar Vakfı, en uzun süre görevde kalan teknik direktör olarak şöhret yapan Arsene Wenger'in kontratının uzatılmamasını istedi. Sebep olarak ise, Wenger'in, kulübün bankasında para olduğu halde yeni futbolcular transfer etmemesi olarak gösterildi.



1996 yılından beri Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger, Çarşamba günü Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu maçına az bir süre kala futbol hayatının en kötü dönemini yaşıyor.

Arsenal'in CEO'su Ivan Gazidis'in, kulübün, Arsene Wenger ile kontratını yenileme niyetini açıkladığı sırada taraftarların Arsene Wenger'i istememeleri Arsenal'i karıştırdı.

Bu yıl Arsenal'de 17. yılını geçirmeye çalışan Arsene Wenger, "Transfer edilecek iyi futbolcular bulursam tabii ki para harcarım. Para kulübün parası. Bu para harcanmak için hesapta duruyor" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Bir an önce iyi futbolcu transferi yapmak baskısıyla karşı karşıya kalan 68 yaşındaki Arsene Wenger'in, kulübe kazandırdığı 11 kupa bir anda unutuldu. Arsene Wenger'e "Profesör" lakabı takan taraftarlar şimdi onu istemiyor.

Disiplini ile tanınan Fransız hoca, şimdi Fenerbahçe önünde Premier Lig'in ilk karşılaşmasında Aston Villa'dan yara alan futbolcularının moralini yükseltip, Türkiye'den galibiyetle dönmek için tüm silahlarını Şükrü Saracoğlu'na taşıyacak.

Arsene Wenger, futbolcularının ilk maçta yenilgi üzüntüsünü unutup UEFA Şampiyonlar Ligi rüyalarını sürdürmeleri için telkine başladı. Sahada takımının seyirciyi eğlendirici futbol oynamasından yana Arsene Wenger'in hücuma ağırlık vereceği bildirildi.