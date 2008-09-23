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Spor

Arsenal geliyor!

İngiliz ekibinin, Dinamo Kiev maçında uzun süredir transfer listesinde yer alan Volkan Demirel’i mercek altına alacağı öğrenildi. Arsenalli yetkililer, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli

23 Eylül 2008 03:00



İngiliz ekibinin, Dinamo Kiev maçında uzun süredir transfer listesinde yer alan Volkan Demirel’i mercek altına alacağı öğrenildi. Arsenalli yetkililer, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli kaleci hakkında mart ayında kesin kararını verecek

Fenerbahçe’nin yıldızı parlayan kalecisi Volkan Demirel, önümüzdeki salı günü Kadıköy’de oynanacak olan Dinamo Kiev maçında, bu sezonki ilk görücüsüne çıkacak.

Milli file bekçisinin iç saha performansını ölçmek ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri Fenerbahçe ile Dinamo Kiev’i yakından tanımak isteyen Arsenal yetkilileri, bu karşılaşmanın analizi ile birlikte Volkan Demirel’in performansını da Arsene Wenger’e rapor edecek.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Volkan Demirel’i izleme listesinde tutan Arsenal’in önemli maçlarda bu kalecinin tüm performansını mercek altına alacağı ve mart ayında kararını vererek, transferi konusunda harekete geçeceği belirlendi.

Menajerini değiştirdi

İngiltere Premier Ligi’nden şimdiye kadar hiç teklif almayan Volkan Demirel’in, Arsenal gibi büyük bir kulüpten gelecek olan teklife karşı duramayacağı ifade edildi. Volkan’ın menajerini de değiştirerek, geleceği konusundaki adımları atması için profesyonel kişilerle çalışmaya başladığı belirlendi.

Bu arada Fenerbahçe’nin önümüzdeki dönem için Volkan’a yeni bir teklif yapması halinde bu futbolcunun erken imza atması da gündeme gelecek. Bu durumda Volkan Demirel, transferi durumunda bonservisi konusunda Fenerbahçe söz sahibi olacak.

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