Arsenal'den Orkun Kökçü için 30 milyon Euro

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı'nda top koşturan ve bonservisi Feyenoord'da bulunan Orkun Kökçü, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Hollanda ve İngiltere basınında çıkan haberlere göre Arsenal, genç futbolcu için gözünü kararttı.

Barcelona, Chelsea, Roma gibi kulüplerin de adının geçtiği Kökçü'yü transfer etmek için yüklü bir meblağ ile Feyenoord'un kapısını çalmaya hazırlanan Arsenal'in 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Feyenoord formasıyla 35 resmî maça çıktı. Orkun Kökçü, bu maçlarda 3 gol atıp 6 da gol pası verdi.