Arsenal 1 puanı son nefeste aldı

Premier League'in 16. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın henüz 3. dakikasında Charlie Austin'in golüyle geri düşen Londra ekibi, yediği golün ardından da savunmasında ciddi açıklar vermesine karşın ev sahibi Southampton farkı açmak adına yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

İlk yarıdaki yüksek temponun aksine ikinci yarısı daha sakin geçen mücadelede Arsenal'a puanı getiren gol 88. dakikada Olivier Giroud'dan geldi. Alexis Sanchez'in sol kanattan içeri çevirdiği ortayı kafayla tamamlayan Fransız golcü, bu sezon ligde kaydettiği dördüncü golünü de oyuna sonradan girdiği maçta kaydetmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta Manchester United'a evinde mağlup olan Arsenal, Southampton deplasmanında aldığı beraberlikle son iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Arsene Wenger'in ekibi 16 hafta sonunda puanını 29 yaptı. Üç haftadır galibiyet alamayan Southampton'ın ise 18 puanı bulunuyo