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Spor

Arsenal 1 puana razı oldu

18 Eylül 2008 03:00

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Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda yer alan Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Dynamo Kiev’e karşı yenik duruma düşmesine rağmen 88. dakikada William Gallas’dan gelen gol ile bir puanı zar zor aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki ilk maçında Dynamo Kiev ile karşı karşıya gelen Arsenal, Gallas’ın son dakikada attığı golle zor maçtan bir puan çıkartabildi.

Maçın ilk yarısında özellikle Var Persie, Kiev’in kalecisi Oleksandr Shovkovsky’ye takılırken; Cumartesi günü Blackburn maçında hat-trick yapan Adebayor, son vuruşlarda etkisizdi. Kiev ise en önemli pozisyonunu Arsenal’in dikkatsizliği ile buldu ancak Andriy Nesmachniy bunu değerlendiremeyince iki takım da soyunma odasına keyifsiz gitmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın kaderi ikinci yarıda belirlendi. 64. dakikada Bacary Sagna’nın Ognjen Vukojevic’i ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucunda kazanılan penaltıyı gole çeviren Ismael Bangoura ile öne geçen Ukrayna temsilcisi, skor avantajını koruyamadı. Theo Walcott’un sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortayı düzgün bir vuruşla golü bulan Topçular’ın defans oyuncusu Gallas, Kiev’in hayallarini maçın 88. dakikasında suya düşürerek takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

Arsenal beklenin çok altında bir performans çizerken, Arsene Wenger’in son dakikada kazanılan bir puanla biraz olsun rahatladığı düşünülüyor.

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