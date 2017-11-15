Arsa sahibine kızıp yaşadıkları binayı yıktırdılar

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, yaptığı 6 katlı binadan 10 daire ve dükkanın satışını yapan müteahhit, ekonomik sıkıntıya düşünce binayı yarım bıraktı. Daire ve dükkan sahipleri de yerlerini kendileri tamamladı. Arsa sahibi, tapusu olmayan daire ve dükkanların boşaltılması için mahkemeden tahliye kararı aldırdı. Duruma kızan daire ve dükkan sahipleri, belediyeye başvurarak binanın tapusuz ve kaçak yapılması nedeniyle yıkılmasını talep etti. Belediye ekipleri binanın yıkımına başladı.

Darıca İstasyon Caddesi\'nde 16 yıl önce arsa sahibi hissedarlarından Yasemin Çağlayan Yıldız tarafından müteahhit H.Ç.\'ye verilen arsa üzerine 16 daire ve 5 dükkanın bulunacağı binanın yapılmasına başlandı. Müteahhit, 16 daire ve 5 dükkandan 10\'unu satarken, ekonomik nedenlerle inşaatı bitirmeden yarıda bıraktı. Müteahhit ve toprak sahibi, birbirlerinden davacı oldu. Daire ve dükkanları satın alanlar ise kendi imkanlarıyla satın aldıkları daire ve dükkanları tamamlayarak ev ve iş yerlerine yerleşti.

Arsa hissedarı Yasemin Çağlayan Yıldız, müteahhidin kaçmasının ardından daire ve dükkan sahipleri hakkında tahliye davası açtı. Yaklaşık 3 yıldan bu yana devam eden davanın ardından tapuları olmadığı için mahkeme, daire ve dükkan sahiplerini haksız buldu. Daire ve dükkan sahipleri bu duruma kızınca belediyeye başvurup kendilerinin de içinde oturduğu bina hakkında yıkım kararı çıkarttı.

Bu sabah, polis ve zabıta nezaretinde binaya gelen 2 iş makinesi 6 katlı binanın yıkımına başladı. Boşaltılmamış bir dükkan ise dakikalar içerisinde boşaltıldı.

Yasemin Çağlayan Yıldız, yıkımın yasal olmadığını belirterek, \"Askıda bulunan yeni imar planına göre hiçbir kusurumuz yok. Bu yanlış bir tutum. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız\" dedi.



FOTOĞRAFLI