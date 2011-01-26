Arrınç: Seks kısmını bırakalım, hayat alkolden ibaret değil

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP'nin Hizbullah ile işbirliği yaptığı ve AKP milletvekillerinin Hizbullah derneklerine gittiği yönündeki iddialarına cevap verdi. Ayrıca, 'Hayat alkol ve seksten ibaret değildir.' cümlesiyle ilgili tekrar konuşan Arınç, 'Seksi bir kenara bırakalım. Çünkü herşey alkol üzerinden konuşuluyor.' dedi.

Arınç şunları söyledi:

Hangi milletvekilidir bunlar? Hangi dernekleri ziyaret etmiştir? Mağaralarda bazı kuruluşları mı ziyaret etmiş bunlar? Bu konuda elinizde bir delil mi var? Eminim ki ellerinde hiçbir şey yoktur. Kulaklarına kendi partililerince fısıldanan bazı şeyleri, gelip Meclis’te konuşuyor. Eğer Hizbullah dernekleri diye bir şey gösteremiyorsanız, ama isimleri farklı STK’ların ziyaret edilmiş olması, bunun neresi suç? Mesela adı adaleti arayanlar derneği olsa, sizin düşüncenizle bunlar Hizbullah’la bağlantılı kişiler midir? Siz emniyet müdürü müsünüz, MİT müdürü müsünüz? Bu işin kolayına kaçmaktır. CHP’li bir milletvekili yanlış bir şey söylediği zaman o onun kişisel düşüncesidir diye kıvırtıp kaçanlar var diyenler var.



Kılıçdaroğlu 6 ay sonra çekilir

Manisa seçim bölgem. Girmediğim dernek yok. Kalplerini yarım mı bırakacağız? Bunların hepsi takdir edilen çalışmalar yapan kuruluşlar. 1995 seçimlerinde Sayın Çiller Refah partisi için ‘Bunlar PKK’dan daha tehlikeli’ dedi. Refah Partisi birinci parti oldu. Bunu diyen hanımefendi 6 ay sonra koalisyon hükümeti kurdu. Şu anda sayın Çiller siyaset dışında kaldı. Çünkü bu iş artık bitti dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı akıbete uğrayacaktır. Bunları biz anca 6 ay çekeriz. 6 ay sonra Sayın Kılıçdaroğlu siyasetten çekilecektir.

Biliyorsunuz RTÜK tasarısının 44. maddesinde kaldık. O gün süre yetmedi. Dünden itibaren yeni bir dönem başladı. Dün iller bankasıyla ilgili partilerin anlaştığı bir kanun çıktı. Bugün çok maddeli kanun görüşülmelerine başlanacak. Sanırım her gün bir bölümü bitecek şekilde danışma kurulu alması gerekiyordu. Bu kanunda çok önemli hükümler var. dolayısıyla önceliğimiz bu kanunların çıkarılmasıdır. Piyasalar bunları bekliyor. Bunların ardından RTÜK kanunu tamamlanacaktır. Şubat ayının ilk haftasında RTÜK’ü görüşmüş olacağız.



Seksi bir kenara bırakalım

İçki ve alkol meselesi bu kadar konuşulmamalı. Alkol alan kullanan arzu eden insanlar olabilir. Dünyanın her yerinde alkol bağımlılığı ve başlama yaşı elbette dikkate alınır. Gençlerin ailelerin korunası için mutlaka tedbirler alınır. Ama Türkiye’de bazı kesimler, her yerde alkol olmalı, herkes elini uzattığında alkole ulaşabilmeli diye düşünceler var.



Herşeyimiz seks ve alkolle ilgili, ama hayat bunlardan ibaret değil. İnanç, ahlaki düzen, aile düzeni, samimiyet, insani duygularda var. Hayat alkolden ibaret değildir. Seks kısmını bırakalım. Herşey alkol üzerinden konuşuluyor çünkü. Umut Oran diye birisi de bana cevap vermiş. Hayır herşey alkol ve seksten ibarettir diyor. Allah sana akıl fikir versin.



