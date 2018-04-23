'Aron', Niğde'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde bulundurulan özel eğitimli köpek \'Aron\', keskin koku alma yetenekleriyle uyuşturucuyla mücadelede suçlulara göz açtırmıyor.

Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi\'ndeki eğitim sonrası eğitmeni polis memuru İlyas Özkulluk ile birlikte Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde görevlendirilen \'Aron\', 7 yıldır Niğde\'de bulunduruluyor. Bugüne kadar 110 kilo esrar, 3 kilo eroin, 5 bin ecstasy hap bulan \'Aron\'un eğitmeni polis memuru İlyas Özkulluk, detektör köpek eğitiminin çok zor olduğunu söyledi. Özkulluk, \"Aron ile sayısız operasyona katıldık. Köpeğimizle daha önce çalıştığımız yerlerde de sayısız operasyona katılarak, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdik. Eğitimleri kolay değil, bir çocuk yetiştirme gibi düşünün. Yeni doğmuş çocuğu alıyorsunuz, konuşmayı öğretiyorsunuz, yemek yemeyi öğretiyorsunuz. Bizim köpeklerimiz de aynı bu şekilde. Bizler de hiçbir şey bilmeden esasında Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim merkezine giderek, eğitime tabii tutulan yavru köpeklerimizle birlikte büyüyoruz\" dedi.



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