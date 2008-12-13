AROG, Fransız filminden çalıntı mı?

Önceki akşam Star TV’de yayınlanan habere göre iki film arasında şu benzerlikler var:Alain Chabat’ın yönettiği Marina Fois ve Gerard Depardieu’nun başrolde oynadığı "RRRrrrr", "AROG" gibi taş devrinde geçiyor. İki film de taş devrini günümüz esprileriyle ti’ye alıyor."AROG"daki isimler "RRRrrrr"dakini andırıyor. İki filmde de Kaaya adlı karakter var. "AROG"da Nil Karaibrahimgil ’Mimi’yi canlandırıyor. "RRRrrrr"daki baş kadın karakterin ismi ise ’Higi’.İki filmde de rakip kabilelerin çocukları birbirine aşık."AROG"da Arif’in fragmanlarda da yer alan meşhur dinozorla yüz yüze karşılaşma sahnesinin aynısı "RRRrrrr"da da var. Fransız filmindeki dinozor değil, boynuzlu bir canavar."AROG"da iki kabile arasında çekişme var. "RRRrrrr"da da iki kabile arasında çekişme var. "AROG"daki iki kabile çekişmeyi sonlandırmak için futbol maçı yapıyor. "RRRrrrr" filminde ise çekişmeyi bitirmek için voleybolu andıran geyikbol maçı yapılıyor.Her iki filmde de maç öncesi oyuncular bir araya gelip galibiyet yemini ediyor."AROG"daki Arif’in maymunla yakınlaşma sahnesi çok konuşulmuştu. "RRRrrrr" filminde de başroldeki erkek oyuncu maymunla yakınlaşma içine giriyor.