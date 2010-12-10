T24 LogoT24 Logo
Gündem

ARNAVUTLUK'TAN TSK'YA YARDIM TEŞEKKÜRÜ ANKARA (A.A)

10 Aralık 2010 15:07

-ARNAVUTLUK'TAN TSK'YA YARDIM TEŞEKKÜRÜ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Arnavutluk'ta meydana gelen sel baskınlarından etkilenen afetzedelerin sel bölgesinden güvenli bölgelere nakli amacıyla görevlendirilen üç helikopterin komutan ve mürettebatını ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Topı'nın dün gerçekleşen ziyarette komutan ve mürettebata çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Bilgi notunda ayrıca, üç helikopter ile dün 09.00-15.20 saatleri arasında Gjader Askeri Üssü'nden, Sukajdaja, Kelmend ve Velipoje bölgelerine su ve kuru erzaktan oluşan 34 ton 500 kilogram yardım malzemesi taşındığı ifade edildi. Sel bölgesinde muhtelif yerlerde mahsur kalan 82 afetzedenin tahliye edildiği kaydedilen bilgi notunda, belirtilen faaliyetler için 24 sorti ve toplam 11 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirildiği bildirildi. Bilgi notunda, Türk personelin görev yaptıkları beş gün içerisinde de, toplam 250 afetzedenin tahliyesini gerçekleştirdiği, 150 ton 425 kilogram gıda ve yardım malzemesinin naklini sağladığı, 121 sorti olmak üzere, 66 saat 40 dakika uçuş yaptığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24