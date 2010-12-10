-ARNAVUTLUK'TAN TSK'YA YARDIM TEŞEKKÜRÜ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Arnavutluk'ta meydana gelen sel baskınlarından etkilenen afetzedelerin sel bölgesinden güvenli bölgelere nakli amacıyla görevlendirilen üç helikopterin komutan ve mürettebatını ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Topı'nın dün gerçekleşen ziyarette komutan ve mürettebata çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Bilgi notunda ayrıca, üç helikopter ile dün 09.00-15.20 saatleri arasında Gjader Askeri Üssü'nden, Sukajdaja, Kelmend ve Velipoje bölgelerine su ve kuru erzaktan oluşan 34 ton 500 kilogram yardım malzemesi taşındığı ifade edildi. Sel bölgesinde muhtelif yerlerde mahsur kalan 82 afetzedenin tahliye edildiği kaydedilen bilgi notunda, belirtilen faaliyetler için 24 sorti ve toplam 11 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirildiği bildirildi. Bilgi notunda, Türk personelin görev yaptıkları beş gün içerisinde de, toplam 250 afetzedenin tahliyesini gerçekleştirdiği, 150 ton 425 kilogram gıda ve yardım malzemesinin naklini sağladığı, 121 sorti olmak üzere, 66 saat 40 dakika uçuş yaptığı kaydedildi.