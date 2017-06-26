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Dünya
Deutsche Welle

Arnavutluk'ta seçimlerin galibi Sosyalist Parti

Arnavutluk’ta dün yapılan genel seçimleri Başbakan Edi Rama’nın Genel Başkanı olduğu Sosyalist Parti kazandı.

26 Haziran 2017 15:24

Arnavutluk Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre iktidardaki Sosyalist Parti 140 sandalyeli mecliste 79 sandalye almayı başarırken, muhalefetteki Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 38'de kaldı. İktidardaki Sosyalist Parti'nin küçük ortağı Entegrasyon için Sosyalist Hareket'se 20 sandalye ile mecliste üçüncü güç oldu.

Bu sonuçlar resmiyet kazanması halinde iktidardaki Sosyalist Parti hükümeti tek başına kurabiliyor. Başbakan Rama siyasi kariyerinin seçim sonuçlarına bağlı olduğunu açıklamıştı. Parlamentoda çoğunluğa sahip olması halinde köklü reformları hayata geçirmeyi planlıyor.

Seçimler katılım oranının düşük olması sebebiyle Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu dün oy verme işlemini bir saat uzatma kararı almıştı. Üç milyon 452 bin 260 seçmenin yaklaşık yüzde 45'inin oy kullandığı kaydedildi.

Arnavutluk, Avrupa'da yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkelerden biri. AB ve ABD ülkede köklü reformların hayata geçirilmesini umut ediyor. Ülkede muhalefet iktidardaki Rama'ya organize suç örgütleri ve yasadışı çetelerle işbirliği yaparak kenevir üretimini yaygın hale getirme suçlamasında bulunuyor.

Muhalefet şubat ayında protestolarla meclis çalışmalarını boykot etmiş, iktidar ve muhalefetin uzlaşma sağlayamaması üzerine seçim kararı alınmıştı.

dpa/AFP/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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