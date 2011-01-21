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Dünya

ARNAVUTLUK'TA MUHALEFET AYAKLANDI TİRAN (A.A)

21 Ocak 2011 18:16

-ARNAVUTLUK'TA MUHALEFET AYAKLANDI TİRAN (A.A) - 21.01.2011 - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, muhalefet gösteri düzenliyor. Başbakan yardımcısının yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etmesinin ardından erken seçime gidilmesi talebiyle başlatılan gösteriler nedeniyle, yüzlerce polis hükümet binasını korumaya aldı. Önlemlere rağmen başbakanlık binası önünde toplanan protestoculardan bir grup, polise taş, ayakkabı ve molotofkokteyli fırlattı. Olaylar sırasında yaralanan bazı polisler hastaneye kaldırıldı. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti önderliğindeki muhalefet, Başbakan Sali Berişa'nın yardımcısının yolsuzluk yaptığı iddialarının ardından istifa etmesinden sonra, erken seçimlere gidilmesi çağrısı yapmıştı. Sosyalist Parti lideri Edi Rama, taraftarlarından barışçı gösteriler düzenlemelerini istemişti. Bu arada ABD'nin Tiran Büyükelçiliği, gösterilerin barışçı ve yapıcı olması talebinde bulunarak, politikacıların son günlerdeki "kabul edilemez" söylemlerini kınadıklarını belirtti.

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