-ARNAVUTLUK'TA GERGİNLİK SÜRÜYOR TİRAN (A.A)- 24.01.2011 - Arnavutluk başkenti Tiran'da, muhalefetteki sol partilerin düzenlediği ve üç kişinin öldüğü gösteriden sonra da gerginlik sürerken, taraflar birbirine karşı sert suçlamalarda bulunmaya devam ediyor. Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Polis Kurumu ve Cumhuriyet muhafızları kuvvetleriyle görüşmelerde bulundu. Berişa, 21 Ocak'ta meydana gelen olaylarda kurumların korunması için bu kuvvetlerin çabalarını değerlendirerek, "Ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama tarafından hazırlanan bu darbe senaryosu hakkında tam bir soruşturma düzenlenmeli. Bu soruşturmanın düzenlenmesi Arnavutluk'ta demokrasi için çok önemli. Bu nedenle dost ülkelerden bu soruşturmaların yapılması için uzmanlar istedim" dedi. Ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama ise, 21 ocak'ta muhalefet olarak barışçı bir gösteri düzenleneceklerini bildirdi. Rama, bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Bamir Topi tarafından kabul edildi. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Topi'nin, ülkedeki gergin durum hakkında kaygısını dile getirdiği ve taraflara diyalog kurma çağrısında bulunduğu' kaydedildi. Açıklamada, "Arnavutluk devletinin kurumlarını kimsenin çiğneyemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Topi, herkesin hukuk devletine saygılı olması gerektiğini belirtti'' denildi. Öte yandan, Avrupa Komisyonu sözcüsü Nataşa Butler da, Arnavutluk'ta 21 Ocak'ta meydana gelen olaylarla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında, "AB, Arnavutluk'taki durumu yakından izlemektedir. Arnavutluk'ta baskın eylemleri tekrarlanmamalıdır. Taraflar arasında diyalog, devletin kurumlar tarafından düzenlenmelidir. Bu olaylar hakkında derin soruşturmalar yapılmalıdır" dedi.