Arnavutluk'a 'paralel' mesajı veren Erdoğan'ın çevirmenle imtihanı

Arnavutluk'ta konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "paralel yapıyı resmen bir terör örgütü olarak kabul ettiklerini, Arnavutluk'taki faaliyetleri hakkında gereğinin yapılacağını" belirtti. "Bu konuda müsterih olun" diyen Erdoğan, çevirmenin bu sözü çevirmemesi üzerine sözlerini tekrarladı. Ancak yine çevirme yapılmaması üzerine gülerek "Onun Arnavutçası yok mu?" diye sordu.

Arnavutluk'taki resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye DiyanetVakfı tarafından inşa edilecek Tiran Merkez Camii'nin (Namazgah Camii) temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "600 yıldır Arnavut kardeşlerimizle beraber bugünlere geldik beraber devam edeceğiz. Bu samimi ve güçlü bağı ülkelerimiz arasında devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bilhassa 1991 yılından bu yana çok ciddi mesafeler katettiğimize inanıyorum. Balkanlar'da kardeşlik barış ve refah odaklı bir politika izleyen Türkiye olarak Arnavutluk'a özel bir önem veriyoruz. Burada kendimizi daima evimizde hissettik. Arnavut kardeşlerimizin de aynı şekilde Türkiye'de kendilerini evlerinde hissettiklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihe ait eserler bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu eserleri TİKA ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla ihya etmenin, Arnavutluk halkının hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz" dedi.

"Parelel yapıyı kerör örgütü olarak kabul ediyoruz" Türkiye'de bir paralel devlet yapılanmasıyla mücadele edildiğine vurgu yapan Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz açısından bir tehdit haline dönüşen bu yapıyı resmen bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu örgütle mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Dostumuz, kardeşimiz olan Arnavutluk'ta da bu örgütün faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Değerli kardeşim Nişani'yle ve Edi Rama'yla da bu konuları görüştüm. İnanıyorum ki onlar da bu konuda gereğini yapacaklardır" dedi.

Erdoğan sözlerini, "Arnavutluk'taki hiçbir kardeşimin hiçbir kurumun bu örgüte ve onun mensuplarına asla yüz vermeyeceğine, müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Türkiye TİKA'sıyla, Diyanet İşleri Başkanlığıyla, Yunus Emre Enstitüsü'yle ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar bu örgütün yaptığı işlerin kat be kat fazlasını sizlere sunabilecek güçtedir. Bu konuda müsterih olun" ifadeleriyle sürdürdü.

Çevirmenin, "Bu konuda müsterih olun" sözünü çevirmemesi üzerine tekrarlayan ancak yine çevrilmemesi üzerine Erdoğan, "Onun Arnavutçası yok mu?" diyerek şaka yaptı.