Arnavutluk'a Hillary Clinton büstü dikilecek

Arnavutluk’un güneyindeki Saranda kentinde, ABD başkan adaylarından Hillary Clinton’ın büstü dikilecek.

Belediye Sözcüsü Thoma Nika, kararın eski ABD Dışişleri Bakanı’nın uluslararası alanda Arnavutluk’a katkılarından dolayı alındığını söyledi.

Sözcü, Belediye Meclisi’nin "bir kadın siyasetçi ve Arnavutluk-ABD dostluğunun temsilcisi olarak farklı tarihi anlarda Arnavutluk ulusuna katkıları nedeniyle" oy birliğiyle aldığı kararın, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimiyle ilgisi olmadığını belirtti.

Demokrat aday Clinton’ın büstü, kentin sahildeki ana bulvarına dikilecek. Büstün Arnavut heykeltıraş İdriz Balani tarafından yapılacağı belirtiliyor.