-ARNAVUTLUK TÜRK MALLARINA GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRILIYOR TİRAN (A.A) - 19.07.2011 - Arnavutluk Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren, Türkiye'den Arnavutluk'a girecek mallara gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı. Kararın Arnavutluk ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi dolayısıyla alındığı bildirildi. Türkiye, Arnavutluk'un en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında 3'üncü sırada yer alıyor Türk mallarına gümrük vergisinin kaldırılmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini önemli ölçüde artıracağı tahmin ediliyor.