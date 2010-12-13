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Dünya

ARNAVUTLAR'A AB KAPISI AÇILDI TİRAN (A.A)

13 Aralık 2010 19:37

-ARNAVUTLAR'A AB KAPISI AÇILDI TİRAN (A.A) - 13.12.2010 - Arnavutluk vatandaşları, 15 Aralıktan itibaren "Şengen" kapsamındaki AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek.  Avrupa Birliği, bu yöndeki kararı geçen ay almıştı.     Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, vize serbestisini, ülkenin bağımsızlığını kazanması ve komünist rejimin yıkılmasından sonra Arnavutluk adına üçüncü büyük gelişme olarak nitelendirdi.  Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa da, "Avrupa rüyasının gerçek olduğunu" söyledi.  Arnavutluk Turizm Acenteler Birliği Başkanı Sadik Malay, 15 Aralık tarihinden sonra Şengen bölgelerini ziyaret edecek Arnavutlar'ın sayısının en az yüzde 40 artmasını beklediklerini söyledi.  Bu arada, talebin artacak olmasını göz önüne alan turizm acentaları da 15 Aralık tarihi itibariyle Şengen ülkelerine seyahat ücretlerinde yüzde 20'lik bir indirim kampanyası başlattı.

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