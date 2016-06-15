Arnavutköy'de polise silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerinin denetimi esnasında uyuşturucu satıcıları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucunda aralarında Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Amiri bulunan iki polis yaralandı. Yaralı polis memuru Ayhan Ölçer kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Emniyet amiri Aykut Korkmaz'ın tedavisine devam ediliyor. Çatışmalar esnasında 1 saldırgan da öldürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Arnavutköy Belediyesi Muhtar Ahmet Ensar Parkı yakınlarında denetim yapan polis ekipleri, arandığı belirlenen bir kişiyi gözaltına almak istedi. Polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan ateş açılması üzerine bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polisi bir süre alıkoyan şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü de ayağından yaralandı. Yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışma üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri ve müzakere timleri gönderildi. Olay yerinde 2 saldırgan olduğu belirtiliyor. Polis ekipler çatışmanın yaşandığı gecekondunun çevresini kuşattı. Zaman zaman silah sesleri geliyor.

Park ve çevresi boşaltılıp güvenlik şeridi çekilirken, polis helikopteri de bölgeyi havadan kontrol ediyor. Şüphelilerin saklandığı duman yükselmeye başladı.