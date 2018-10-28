Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerindeki fabrikada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Yangın güçlükle kontrol altına alındı.