T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arnavutköy'de yolda mahsur kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

25 Ocak 2022 22:00

Arnavutköy'de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)

diyalizarnavutköyhastakar yağışı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24