Arnavutköy'de kırmızı akan derede inceleme: İlk tespitler suyun dereye değil yağmur kanalına boşaltıldığı yönünde

İstanbul Arnavutköy'de bu hafta sonu kimyasal atıklar nedeniyle kırmızı renkte akmaya başlayan bir dereye dair incelemeler sürüyor.

Bugün İSKİ'nin ardından İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi de incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan çevre ve şehircilik il müdürlüğünden çevre mühendisi Okan Tanar, "İlk gözlemlerimiz kırmızı renkte olan su dereye doğrudan değil, yağmur suyu kanalıyla boşaltılmış olması üzerine" diye konuştu.

Daha önce de derenin mavi ve yeşil renklerde aktığını belirten Tanar, İSKİ'nin de kanal boyunca kameraları incelemeye başladığını söyledi. (DHA)