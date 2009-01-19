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Spor

Armstrong geri döndü

Ünlü ABD'li bisikletçi Lance Armstrong, 3 yıl ara verdiği parkurlara Avustralya'da katıldığı bir yarışla geri dönüş yaptı.

19 Ocak 2009 02:00


Ünlü ABD'li bisikletçi Lance Armstrong, 3 yıl ara verdiği parkurlara Avustralya'da katıldığı bir yarışla geri dönüş yaptı.

Efsanevi bisikletçi Lance Armstrong, 3 yıldan uzun süren emeklilik dönemi ardından parkurlara geri döndü.

Amerikalı sporcu, Avustralya'da katıldığı küçük çaplı bir yarışta kendini zorlamadı ve klasmanda 64. sırayı aldı.

Armstrong, emeklilik döneminden sonraki ilk çok etaplı yarışına ise salı günü katılacak ve Down Under turunda boy gösterecek.

37 yaşındaki bisikletçi, emeklilikten geri dönüşü için ise bu tur ile aynı organizasyon içinde, Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen "kanser konseyi klasik" yarışını seçti.

Armstrong'un yer aldığı yarışı izlemek için yaklaşık 140 bin kişi yol kenarlarında toplandı. Amerikalı sporcu, takımı Astana'nın talimatlarına uyarak, Down Under turu öncesinde sakatlanma riskine girmedi ve yaklaşık 50 kilometrelik mücadeleyi ana grup içinde tamamladı.

Yarış, Avustralyalı Robbie McEwen'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

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