Armani Jeans ile 7. kez

ULEB Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Armani Jeans Milano ile karşılaşacak Efes Pilsen Basketbol Takımı, İtalyan temsilcisiyle tarihte 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Avrupa kupalarında daha önce yapılan 6 maçtan 5'ini Efes Pilsen, 1'ni Armani Jeans Milano kazandı.
Efes Pilsen, Milano temsilcisiyle Avrupa kupalarındaki ilk temaslarını 1995-1996 sezonunda tarihe geçen maçlarda yaptı.
Avrupa Radivoj Koraç Kupası finalinde karşılaşan her iki ekip arasında gülen taraf Efes Pilsen oldu. Türk temsilcisi, o dönemdeki sponsoru Stefanel olan İtalyan takımını finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendi. Milano'daki rövanşı 77-70 kaybeden lacivert-beyazlılar, sadece 1 sayı averajla rakibini geçerek, kupayı müzesine götürdü.
Efes Pilsen ayrıca, ULEB Avrupa Ligi'nde 2005-2006 ve geçen sezon aynı grupta yer aldığı Armani Jeans Milano'yu 4 maçta da yenmeyi başardı. Maçlar
Efes Pilsen'in, eski adıyla Stefanel Milano, son dönemdeki adıyla Armani Jeans Milano takımları arasında Avrupa kupalanında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1995-1996 Sezonu: Avrupa Radivoj Koraç Kupası Finali
Efes Pilsen - Stefanel Milano: 76 - 68
Stefanel Milano - Efes Pilsen: 77 - 70
2005-2006 Sezonu: ULEB Avrupa Ligi
Armani Jeans Milano - Efes Pilsen: 66 - 71
Efes Pilsen - Armani Jeans Milano: 85 - 57
2007-2008 Sezonu: ULEB Avrupa Ligi
Efes Pilsen - Armani Jeans Milano: 80 - 70
Armani Jeans Milano - Efes Pilsen: 73 - 76 İTALYAN TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN-
Efes Pilsen, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı maçlarda İtalyan takımlarına karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Avrupa arenasında bugüne dek İtalyan temsilcileri ile 59 kez karşılaşan Efes Pilsen, bunlardan 32'sini galibiyetle tamamlarken, 27'sini ise yitirdi.