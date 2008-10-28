Armani Jeans ile 7. kez

İki takım arasında Avrupa kupalarında daha önce yapılan 6 maçtan 5'ini Efes Pilsen, 1'ni Armani Jeans Milano kazandı.Efes Pilsen, Milano temsilcisiyle Avrupa kupalarındaki ilk temaslarını 1995-1996 sezonunda tarihe geçen maçlarda yaptı.Avrupa Radivoj Koraç Kupası finalinde karşılaşan her iki ekip arasında gülen taraf Efes Pilsen oldu. Türk temsilcisi, o dönemdeki sponsoru Stefanel olan İtalyan takımını finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendi. Milano'daki rövanşı 77-70 kaybeden lacivert-beyazlılar, sadece 1 sayı averajla rakibini geçerek, kupayı müzesine götürdü.Efes Pilsen ayrıca, ULEB Avrupa Ligi'nde 2005-2006 ve geçen sezon aynı grupta yer aldığı Armani Jeans Milano'yu 4 maçta da yenmeyi başardı.Efes Pilsen'in, eski adıyla Stefanel Milano, son dönemdeki adıyla Armani Jeans Milano takımları arasında Avrupa kupalanında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:1995-1996 Sezonu: Avrupa Radivoj Koraç Kupası FinaliEfes Pilsen - Stefanel Milano: 76 - 68Stefanel Milano - Efes Pilsen: 77 - 702005-2006 Sezonu: ULEB Avrupa LigiArmani Jeans Milano - Efes Pilsen: 66 - 71Efes Pilsen - Armani Jeans Milano: 85 - 572007-2008 Sezonu: ULEB Avrupa LigiEfes Pilsen - Armani Jeans Milano: 80 - 70Armani Jeans Milano - Efes Pilsen: 73 - 76Efes Pilsen, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı maçlarda İtalyan takımlarına karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.Avrupa arenasında bugüne dek İtalyan temsilcileri ile 59 kez karşılaşan Efes Pilsen, bunlardan 32'sini galibiyetle tamamlarken, 27'sini ise yitirdi.