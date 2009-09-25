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Armağan'ın babası vefat etti

Popstar yarışmalarının sivri dilli ünlü jürisi Armağan Çağlayan'ın babası Fikret Çağlayan vefat etti.

25 Eylül 2009 03:00

Popstar yarışmalarının sivri dilli ünlü jürisi Armağan Çağlayan'ın babası Fikret Çağlayan vefat etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke beldesinde yaşayan Fikret Çağlayan, bir süredir alzheimer ve parkinson hastalığından tedavi görüyordu. Fikret Çağlayan'ın cenazesi Hereke Merkez Camii'ne getirildi. Armağan Çağlayan ve kız kardeşi Elif Başlı, bir an olsun tabutun başından ayrılmazken, taziyeleri kabul etti. Ünlü sanatçı Gülben Ergen ve yapımcı Osman Tan Erkır da Hereke'ye gelerek Armağan Çağlayan'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Gülben Ergen'e sarılan Çağlayan, gözyaşlarına engel olamadı.

Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'ın annesi Suzan Çağlayan ile yakından ilgilendi. Cuma namazının kılındığı sırada beyaz bir kıyafetle gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy da Armağan Çağlayan'a başsağlığı diledikten sonra tabutun başında uzun süre dua etti. Bülent Ersoy, Gülben Ergen ile birlikte bir kenarda cuma ve cenaze namazının kılınmasını bekledi. Cenaze namazında da gözyaşlarına engel olamayan Armağan Çağlayan, babasının tabutunu cenaze arabasına kadar taşıdı. Çağlayan çok zor bir gün yaşadığını, ancak hayatın devam ettiğini, bu akşam yarışmada jüri olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Fikret Çağlayan'ın cenazesi Hereke mezarlığına defnedildi. Cenazeye Ebru Gündeş de bir çelenk gönderdi.

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