Armağan Çağlayan, İBB’nin itirazı üzerine programının ismini değiştirdi

Armağan Çağlayan’ın Zor Ama Sor isimli Youtube üzerinden yaptığı programının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube’daki Zor Sor programının adına benzediği için değiştirildi.

“Zor Ama Sor” programının isminin İBB'nin itirazı üzerine değiştiğini açıklayan Armağan Çağlayan, programın yeni isminin 'Zor Ama Yine de Sor' olacağını açıkladı.

"İBB marka itirazı yaptı"

Programın adının değişmesiyle ilgili süreci Twitter hesabından paylaşan Çağlayan, “Zor Ama sor programımızın ismi, İBB Kültür’ün yaptığı itiraz sebebiyle bundan böyle Zor Ama Yine de Sor olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube’da yaptığı Zor Sor programı sebebiyle, İBB marka itirazı yaptı, bu sebeple programın ismini değiştirmek zorunda kaldık. İzleyicilerimize duyurur, anlayış için teşekkür ederiz” dedi.