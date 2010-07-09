Arkeoloji müzesinde caz keyfi

T24- Dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında konser vermek üzere Türkiye’ye geliyor. Fahir Atakoğlu festival kapsamında 12 Temmuz akşamı Arkeoloji Müzesi’nde ‘Ustalarla Buluşma’ konserinde sahne alacak.



Müziğindeki ritmik, melodik ve armonik özellikleri besteci duyarlılığıyla dinleyicilerine ulaştıran Atakoğlu, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Atakoğlu, festivalin bu yılki Ustalarla Buluşma konserinde iki yetenekli cazcıyla birlikte sahnede olacak. İstanbul in Blue albümünde Atakoğlu’yla birlikte çalışan, Grammy ödüllü vurmalı çalgılar virtüözü Horacio ‘El Negro’ Hernandez, konserin bir diğer ustası.



DİZİ MÜZİKLERİ DE YAPIYOR





Latin ritimleriyle bezenen bu ustalıklı tınılara elektrik ve akustik basta eşlik edecek isim ise bugün en başarılı basçılardan biri olarak kabul edilen Kanadalı Alain Caron. Fahir Atakoğlu, albüm çalışmalarının yanı sıra belgesel, film ve dizi çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Sanatçı, son olarak yönetmenliğini Türkan Derya’nın yaptığı ‘Türkan’ adını taşıyan dizinin müziklerini hazırlıyor. Atakoğlu, Ata Demirer-Demet Akbağ’ın başrollerini paylaştığı ‘Eyvah Eyvah’ filmi için de müzik yapmış ve filmin müzikleri neredeyse film kadar ilgi görmüştü.



Fahir Atakoğlu Faces-Places albümü ile Amerika Caz Radyoları Listeleri’nde 27’inci sırada yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Kayıtlara göre albüm tüm Amerikaradyolarında 1 haftada 61 radyoda tam 86 kez çalınarak inanılmaz bir rekora imza attı.



Konser, 12 TEMMUZ Pazartesi, saat 21.00'de Arkeoloji Müzesi'nde.