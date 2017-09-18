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Spor

Arkasspor'dan TSYD'ye teşekkür

İZMİR, (DHA) TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 3

18 Eylül 2017 14:57

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin düzenlediği 3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nda üçüncü olan Arkasspor\'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, organizasyon için dernek yönetimine teşekkür etti. Efeler Ligi\'nin ilk haftasında pazar günü evlerinde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi katıldıkları turnuvanın faydalı geçtiğini belirten Özden, \"Aldığımız skorlar önemli değil. Tüm oyuncularımız şans buldu. Bizim için önemli olan lige iyi başlamak\" dedi.

Turnuvada Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1 mağlup ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-0, Ziraat Bankası\'na ise 3-1 yenilen Arkasspor, yenilenen kadrosuyla ilk kez seyircisinin önüne çıktı. Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde temsil edecek mavi-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan libero Burak, orta oyuncu Matic, Galatasaray\'dan pasör çaprazı Adis, Alman smaçör Fromm ve Sırp pasör Jovovic ile kadrosunu güçlendirdi.

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