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Arkasından yaklaşan kişinin silahlı saldırısında öldü

   Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de  arkasından yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

16 Ocak 2018 13:48

 

 Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de  arkasından yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.  

Olay, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak\'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evine ilerleyen Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.  Bağış\'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. 
 
HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALE RAĞMEN KURTARALAMADI 
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış\'ı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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