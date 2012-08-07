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Ekonomi

'Arkasında duracağınız teklifi verin'

Enerji Bakanı Taner Yıldız dağıtım ihalelerinde yapılan yeniliklere değindi

07 Ağustos 2012 21:09

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından dün ihaleye çıkarılan Boğaziçi, Akdeniz ve Gediz EDAŞ için önceki ihaleden farklı bazı kurgular yaptıklarını söyledi.

 

Yıldız, Bosna-Hersek heyetini kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, dün açılan ihalelerde bazı değişiklikler yaptıklarını bunların içinde teminatların 1.5 kata kadar artırılmasının da olduğunu belirterek, "Şirketlerin mutlaka alabilecekleri ve o tekliflerin arkasında durabilecekleri rakamı vermelerini istiyoruz" dedi.

 

Hamitabat ve Seyitömer santralleri ile diğer üretim tesislerinin özelleştirilmesinin belli bir kurguyla yapılması konusunda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile karar aldıklarını kaydeden Yıldız, "Her ne kadar uluslararası sermaye için krizden bahsediliyor olsa da yatırım yapmayı bekleyen ciddi kaynaklar var. Onların Türkiye'yi tercih etmede herhangi bir tereddüt içinde olacaklarını düşünmüyorum" dedi.

 

Yıldız, iki gün önce patlama sonucu devre dışı kalan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında güvenlik önlemleri alındıktan sonra tekrar akışın başlayacağını belirterek, "Bir kısım tadilatlar yapılacak. Irak petrolünün Ceyhan'dan uluslararası pazarlara akışı devam edecek. Buradaki petrol akışı Irak'ın istikrarı açısından da önemli" diye konuştu.

 

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