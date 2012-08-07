'Arkasında duracağınız teklifi verin'

Yıldız, Bosna-Hersek heyetini kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, dün açılan ihalelerde bazı değişiklikler yaptıklarını bunların içinde teminatların 1.5 kata kadar artırılmasının da olduğunu belirterek, "Şirketlerin mutlaka alabilecekleri ve o tekliflerin arkasında durabilecekleri rakamı vermelerini istiyoruz" dedi.

Hamitabat ve Seyitömer santralleri ile diğer üretim tesislerinin özelleştirilmesinin belli bir kurguyla yapılması konusunda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile karar aldıklarını kaydeden Yıldız, "Her ne kadar uluslararası sermaye için krizden bahsediliyor olsa da yatırım yapmayı bekleyen ciddi kaynaklar var. Onların Türkiye'yi tercih etmede herhangi bir tereddüt içinde olacaklarını düşünmüyorum" dedi.