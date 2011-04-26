-ARKANSAS'TA FIRTINA: 5 ÖLÜ VILONIA (A.A) - 26.04.2011 - ABD'nin Arkansas eyaletini vuran fırtınada 5 kişi yaşamını yitirdi. Arkansas Acil Durumlar İdaresi Dairesi sözcüsü, 2 kişinin eyaletin merkezindeki Vilonia kentinde öldüğünü belirtti. Acil durum yetkilileri, eyaletin kuzeybatısındaki Madison şehrinde ise araçları sel sularına kapılan bir kadınla bir adamın hayatını kaybettiğini, Washington'da da bir kadının öldüğünü bildirdi. ABD'nin ondan fazla eyaletini geçen hafta vuran hortum ve kasırgalarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.