'Arkanızdayız diyemeyiz ama sizlerden biriyiz'

T24 - Balyoz Davası kapsamında Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 24’ü general 102 muvazzaf subayın, 17 Şubat Perşembe günü sürpriz ziyaretçileri olmuştu; Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay ile Jandarma Genel Komutanı Org. Necdet Özel. Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmede, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun da bulunduğu öğrenilmişti.



Tutuklu sanık Koramiral Kadir Sağdıç, Tümamiral Ali Semih Çetin ve Tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar’ın avukatı Celal Ülgen’in verdiği bilgiye göre, görüşmede tutuklu bulunan 24’ü general 102 muvazzaf subayı “Kor” rütbesindeki 5 subay temsil etti. Görüşmede ayrıca tutuklu bulunan alt rütbede bir subay da yer aldı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ülgen’in verdiği bilgiye göre, komutanlarla görüşen ‘Kor’ rütbesindeki subaylar Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, MEBS Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, Korgeneral Nejat Bek ve Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan. Ziyarette Org. Koşaner, 5 “Kor” general ve amiralin tutuklamalarla ilgili şikayetlerini dinledi. Ülgen’in verdiği bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı’nın cevabı ise şöyle oldu: “Biz sizin büyük bir komplo ile karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Sabırlı olun Türk yargısı bunu çözecektir. Genelkurmay olarak bizim yapacağımız başka bir şey yok. Sizin arkanızdayız ya da yanınızdayız diyemeyiz. Ama sizlerden biriyiz, sizlerin içindeyiz.” Avukat Ülgen, bu görüşmenin kendisine müvekkillerinin aktardığını söyledi.



