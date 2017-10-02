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Dünya

Arkadaşlık uygulaması Endonezya'yı karıştırdı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Endonezya AyoPoligami adlı mobil arkadaşlık uygulamasının toplumu çok eşliliğe teşvik ettiği iddiasıyla çalkalanıyor

02 Ekim 2017 18:55

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Endonezya AyoPoligami adlı mobil arkadaşlık uygulamasının toplumu çok eşliliğe teşvik ettiği iddiasıyla çalkalanıyor.
Lindu Pranamaya tarafından geliştirilen uygulama evli erkeklerin akıllı telefonlarından yeni eş aramalarına imkan sağlıyor. Birebir çevirildiğinde \"Haydi çok eşli olalım\" anlamına gelen AyoPoligami adlı uygulama Nisan ayında çıktığından beri nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ve çok eşliliğin yasal olduğu Endonezya\'da büyük tartışmalara neden oldu. Endonezya\'da erkekler mahkeme tarafından izin verildiği ve ilk eşin rızası olduğu durumda dört kadınla evlenebiliyor.
Uygulamanın 10 bin kereden fazla indirildiği ve erkeklerin ilk eşlerinin haberi olmaksızın bu uygulamayı kullanmakta olduğu belirtiliyor.

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