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Yaşam

Arkadaşlarla öğle yemeği dikkat dağıtıyor

Alman bilim insanları bu öğle paydasonun tek başına çalışma masasında verilen aradan farklı olarak konsantrasyonu olumsuz etkilediğini söylüyorlar

16 Ağustos 2013 14:48

 

Birlikte öğle yemeği yiyip sohbet etmek elbette ki dinlendirici ve zevklidir. Fakat araştırma sonuçlarını PLOS ONE dergisinde yayımlayan Alman bilim insanları bu öğle paydasonun tek başına çalışma masasında verilen aradan farklı olarak konsantrasyonu olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Birlikte yenen yemekte bilişsel kontrol biraz zayıflıyor, bu demek ki insan daha özgür düşünmeye başlıyor, gevşiyor ve yaptığı hataları daha az ciddiye alıyor diye açıklıyor araştırmayı yöneten psikolog Werner Sommer.

Araştırma çerçevesinde birbirinden tamamen farklı iki durum karşılaştırılmış. Otuz iki katılımcıdan bir kısmı yiyeceklerini kendi seçerek arkadaşıyla birlikte bir restoranda bir saatlik bir öğle paydosuna çıkmış. Masa başında yirmi dakika ara veren ve seçme hakkı bulunmayan diğer gruba da aynı yemek-ten verilmiş. Arkadaşıyla birlikte yemek yiyenler üzerlerine biraz rehavet çöktüğünü söylemişler ve ayrıca bilişsel kontrol testlerinde de diğer gruba göre daha başarısız olmuşlar. Ölçümler hataların gözden kaçırıldığını ve negatif yüz ifadelerinin daha iyi algılandığını göstermiş. Sonuçların belli başlı çalışmalar için de geçerli olduğunu düşünüyorum diyor Sommer. “Verimli çalışmak isteyenler için birlikte yemek yemek uygun değil ama söz konusu yaratıcı çözümler bulmaksa dostlarla birlikte yemek yararlı olabilir.”

 

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