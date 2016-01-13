Arkadaşlarıyla sohbet ederken beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki Ayşegül hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ayşegül Çakırlı, 1 haftadır devam ettirdiği yaşam savaşını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, 6 Ocak’ta arkadaşlarıyla öğle yemeği yedikten sonra bir süre sonra fenalaşan Ayşegül Çakırlı, önce Kuyucak Aile Sağlığı Merkezi`ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çakırlı, durumu ağır olduğu için Nazilli Devlet Hastanesi`ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği teşhisi konulan Çakırlı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ayşegül 7 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Çakırlı’nın ölüm haberini alan sınıf arkadaşları sinir krizi geçirdi.