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Arkadaşlarıyla sohbet ederken beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki Ayşegül hayatını kaybetti

Ayşegül Çakırlı, 1 haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu

13 Ocak 2016 23:04

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ayşegül Çakırlı, 1 haftadır devam ettirdiği yaşam savaşını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, 6 Ocak’ta arkadaşlarıyla öğle yemeği yedikten sonra bir süre sonra fenalaşan Ayşegül Çakırlı, önce Kuyucak Aile Sağlığı Merkezi`ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çakırlı, durumu ağır olduğu için Nazilli Devlet Hastanesi`ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği teşhisi konulan Çakırlı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ayşegül 7 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Çakırlı’nın ölüm haberini alan sınıf arkadaşları sinir krizi geçirdi.

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