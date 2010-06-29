Arkadaşının yerine askerlik yaptı!

T24- Arkadaşının yerine 7 ay askerlik yaptı, izne gelince gözaltına alındı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askere kendisine benzeyen arkadaşını gönderdiği tespit edilen Kenan Öztürk ile arkadaşının yerine askere giden ve Pazartesi günü izine gelen Ahmet Danışmaz polis tarafından gözaltına alındı.



Ereğli'de yaşanan ilginç olay 7 ay sonra ortaya çıktı. Sac tüccarlığı yapan 25 yaşındaki Kenan Öztürk, kendisine çok benzeyen ve arkadaşı olan Ahmet Danışmaz'i yerine askere gitmeye ikna etti. Ardından da Ahmet Danışmaz, arkadaşı Öztürk'ün yerine önce 05.12.2009 tarihinde Ankara Etimesgut Zırhlı Birlik, Ok. ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda acemi birliğine teslim oldu. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra dağıtım izni için Ereğli'ye gelen Danışmaz, dağıtım iznini kullandı ve Edirne Keşan 4. Mekanize Tugay komutanlığı'nda askerliğine devam etti. 28 Haziran'da senelik izni için yeniden Ereğli'ye gelen zanlı, Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Kenan Öztürk ile birlikte gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.



28 yaşındaki Ahmet Danışmaz'ın daha önce 85/1 tertip askerliğini yaptığı ve çevresindeki diğer arkadaşlarına iş için yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi.

