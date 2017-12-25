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Arkadaşının ÖSYM şifresini çalıp tercihini değiştiren öğrenciye hapis cezası

Tercihi değişen öğrenci Mardin'deki üniversiteye yerleşti

25 Aralık 2017 12:04

İstanbul Gaziosmanpaşa'da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu'nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS'de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Geçen sene LYS'ye (Lisans Yerleştirme Sınavı) girip, yüksek puan alan 18 yaşındaki Enes Mollaahmetoğlu, hayalindeki İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü birinci tercihine yazdı. Sonuçlar açıklandığında şaşkınlık yaşayan Enes, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Bölümü'ne yerleşmiş olduğunu gördü. Böyle bir tercih işaretlemediğini belirten Enes, ÖSYM'ye itirazda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, ÖSYM tarafından Enes'in TC ve şifresini girdiği tarih ve saatler belirlenip, IP tespiti yapıldı. IP'ler Gaziosmanpaşa'da bir eve ait modemden alınmıştı. Söz konusu ailenin, olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Aile, Enes'in komşusuydu. Evde oturan Muhammed B. ise talihsiz gencin sınıf arkadaşıydı. İfadesine başvurulan 18 yaşındaki Muhammed B., aynı lisede okuduğu Enes'le ÖSYM tercihlerinin yapıldığı sırada, kavga ettiklerini, Enes'in hakaret ve aşağılayıcı tavırlarına kızdığı için ÖSYM sitesine Enes'in TC ve şifresiyle girip, tercihini değiştirdiğini beyan etti.

Hakkında dava açılan Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu'nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS'de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

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