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Arkadaşının kazara vurduğu askerin köyünde yas (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Gaziantep İslahiye'de, arkadaşının tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu hayatını kaybeden topçu er Adem Yıldız, memleketi olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çayır köyünde toprağa verildi

26 Mayıs 2018 22:24

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep İslahiye\'de, arkadaşının tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu hayatını kaybeden topçu er Adem Yıldız, memleketi olan Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çayır köyünde toprağa verildi.
Bekar olan Adem Yıldız\'ın cenazesi Çayır köyüne getirilerek ikindide tören düzenlendi. Cenaze törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti Milletvekili Vural Kavuncu, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Adem Yıldız\'ın babası Ali Rıza Yıldız, annesi Habibe Yıldız, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Adem Yıldız\'ın Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu omuzlara alınarak köy mezarlığına götürüldü. Yıldız, burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Tuna İŞLEYEN- TAVŞANLI,(Kütahya) / (DHA)

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