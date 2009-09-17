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Dünya

Arkadaşının cenazesine kadın elbisesiyle geldi

Silah arkadaşı sözünü tuttu. Arkadaşının cenazesine kadın elbisesiyle geldi

17 Eylül 2009 03:00

Silah arkadaşı sözünü tuttu. Arkadaşının cenazesine kadın elbisesiyle geldi.

Afganistan’da bulunan Helmand eyaletinin Babaji bölgesinde öldürülen İngiliz piyade Er Kevin Elliott’un silah arkadaşı Barry Delainey, arkadaşının cenazesine kadın elbisesiyle geldi.

İskoçya’nın Dundee kenti yakınlarındaki St. Mary Kilisesi’nde önceki gün yapılan ve 400’e yakın kişinin katıldığı cenaze törenine Barry Delainey parlak yeşil bir elbise ve pembe diz altı çoraplarla katıldı. İki arkadaşın birbirlerine “kim önce ölürse diğerinin cenazeye kadın elbisesiyle gelme” sözü verdikleri öğrenildi.

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