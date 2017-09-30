Arkadaşının başına 'Silikon damlatan' kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da 39 yaşındaki Alaaddin Paçal, 2 katlı iş yerinin camlarına silikon uyguladığı sırada, iddiaya göre alt kattaki berberden çıkan 32 yaşındaki İhsan Yüzer\'in başına silikon damladı. Çıkan kavgada İhsan Yüzer\'in arkadaşı Fırat Kara, kovalayarak yakaladığı Paçal\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, geçen 28 Eylül Perşembe günü merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesi TOKİ Konutları içerisindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Zücaciye işi yapan Alaaddin Paçal, iki katlı iş yerinin üst katındaki camlarına silikon uyguladığı sırada iddiaya göre, alt kattaki berberden çıkan İhsan Yüzer\'in başına silikon damladı. Sinirlenen Yüzer, tepki göstererek Aladdin Paçal ile tartışmaya başladı. Paçal\'ın özür dilemesine aldırış etmeyen Yüzer ve yanında bulunan arkadaşı Fırat Kara iddiaya göre Paçal\'a küfür etti. Bunun üzerine iş yerindeki bıçağı alarak aşağı inen Paçal, iki arkadaş ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçağı alan Fırat Kara kaçmaya çalışan Paçal\'ın peşine düştü. Paçal, bir işyerine sığınan Paçal\'ı yakalayarak kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

OTOSTOP YAPARAK KAÇTI

Bu arada kavgaya karışan İhsan Yüzer, ağır yaralanan Alaaddin Paçal\'ı çevredeki esnaftan bir kişiyle birlikte otomobile bindirip hastaneye götürürken, birkaç kilometre ilerledikten sonra karşıdan gelen ambulansa teslim etti. Yüzer, otostop yaparak durdurduğu bir araca binerek kaçtı. Ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Paçal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TERMİNALDE YAKALANDI

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki esnafın bilgisine başvurdu. Şüphelilerin gidebileceği adreslerle ilgili çalışma yapan ekipler, Kara\'yı evinin yakınında, Yüzer\'i ise Karatay Otobüs Terminali\'nde gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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