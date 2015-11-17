Arkadaşını vuran çocuğun evinden 150 adet silah çıktı

Fransa’nın Almanya ve İsviçre sınırındaki Hegenheim köyünde, dün okul çıkışında arkadaşını silahla vuran 13 yaşındaki çocuğun babasının evinde 150’den fazla silah bulundu.

İsviçre’ye 2, Almanya’ya 8 kilometre mesafede bulunan College Trois Pays'in (Üç Ülke Ortaokulu) hemen yanında okul servisinde yaşanan olay sonrası jandarma bölgeyi güvenlik çemberine almıştı. Yapılan incelemeler sonunda 13 yaşındaki bir öğrencide silah bulundu.



Bugün yapılan açıklamada Mulhouse’un Altkirch semtinde oturan babasının evinde yapılan aramada 150’den fazla silah ortaya çıktı.



Silahların koleksiyon veya savaş silahı değil, avcılık ve sportif atıcılık silahı olduğu söylendi. Silahların hepsinin ruhsatlı olup olmadığı araştırtılıyor.



Bu sabah birçok öğrenci okula gidemezken, bazı aileler de çocukları ile beraber okula gelmeyi tercih etti.



Psikolojik destek alanı kuruldu



Aile, öğretmen ve öğrencilerin olayın şokunu atlatmaları için 10-15 kişilik ekip birkaç gün boyunca psikolojik destek vermeye devam edecek.



Dün 34 öğrenciyi taşıyan okul otobüsündeki 12 yaşındaki bir çocuğa kurşun isabet ettiği bildirilmişti. Olayın gerçekleştiği Alsace bölgesinin güneyindeki bölgeye sağlık ekiplerinin gelip müdahale etmesine rağmen çocuğun kurtarılamadığı açıklanmıştı.