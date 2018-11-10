Arkadaşını öldüren lise öğrencisi, tüfeği Facebook üzerinden 600 liraya almış!

Bahçelievler'de aynı okulda okuduğu lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfekle öldüren 15 yaşındaki M.K'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.K, pompalı tüfeği olaydan bir hafta önce Facebook üzerinden 600 liraya satın aldığını ve amacının yaralamak olduğunu söyledi. M.K., "Yanımdaki tüfeği öylesine götürdüm" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, Bahçelievler’de geçtiğimiz gün sokakta arkasından pompalı tüfekle ateş edilerek öldüren 15 yaşındaki lise öğrencisi Karagöz, hayatını kaybetmişti. Aynı lisede okuyan 15 yaşındaki M.K’nın Karagöz’ü vurduğu ortaya çıktı ve gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen M.K. savcılıkta ifade verdi.

”Tüfeği pazarlık yaparak Facebook üzerinden aldım"

Şüpheli M.K, savcılık ifadesinde olayla ilgili şunları anlattı:

“Bundan bir hafta önce maktul ve çevresindekiler okuldaki herkese yaptığı gibi bana da sataştılar. Önce ismini bilmediğim maktulün arkadaşlarından biri okumuş olduğum İ.M.M.B. Erkan Avcı Mesleki Eğitim ve Teknik Lisesi bahçesindeyken bana omuz attı. Daha sonra maktul Mert Can da gelip bana omuz attı. Bana hitaben ‘Ne bakıyorsun lan' dedi. Sonra yaklaşık 12 kişi beni darp ettiler. Maktul de bana vuranlar arasındaydı. Darp olayından sonra doktor raporu aldım, muayene oldum. Konuyla ilgili emniyete veya savcılığa şikayette bulunmadım. Olaylardan sonra 6 Kasım 2018’de Facebook üzerinden tanıştığım bir kişiyle pompalı tüfek pazarlığı yaparak 600 liraya anlaştım. Aynı gün cep telefonumu 1000 liraya satarak pompalı tüfeği almak üzere satan kişiyle öğleden sonra Bağcılar Kestane Parkı'na gittim. Parayı elden teslim edip bu şahıstan aldım. Bu şahsa da Facebook'tan pompalı satışı diye bulmuş olduğum bir grup vasıtasıyla ulaştım. Bu tüfeği aldıktan sonra eve götürdüm. Evde kimse bunu görmedi. Battaniyelerin arasına sakladım.”

”Yanımdaki tüfeği öylesine götürdüm"

Savcılık ifadesinde lise öğrencisi şüpheli M.K, olayla ilgili tüfeği alırken maktulü yaralama veya öldürme kastı olmadığını vurgulayarak, “Yanımdaki tüfeği öylesine götürdüm. Arkadaşım F.E. ile yürürken tesadüfen okula tahminen 300 metre uzaklıkta Mert Can'ı gördüm. Amacım onu yaralamaktı. Bir anda karar vererek tahminen aramızda 20-30 metre mesafe varken bacağına doğru bir el ateş ettim. Sonra yanına yaklaşıp yere doğru iki el ateş ettim. Sonra da olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Tüfeği üzerimde saklayıp olay yerinden beş dakika uzaklaştıktan sonra taksiye bindim. Tüfeği üzerimde saklamıştım taksici görmedi. Yeşilköy'e gidip orada denize attım. Polisler beni götürdüler ama attığım yeri hatırlayamadım” dedi.

”Pişmanım, yaralamaya çalıştım"

Savcılık ifadesinden sonra M.K, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Lise öğrencisi şüpheli, hakimlikteki savunmasında, “Pişmanım, yaralamaya çalıştım fakat olay değişti. 10-15 kişi birileriyle uğraşıyorlar ve en küçük bir tartışmada toplanıp o an kimle tartışırlarsa onu hırpalıyorlardı. Bu olaylardan yaklaşık bir hafta önce aynısını bana yapmaya çalıştırlar. Bana omuz attı, arkasına dönmeden devam etti. Mert ve Emre de omuz attı, sonra tartışma oldu. Mert Can bana tokat attı. Bu grup beni de hırpalamaya çalıştı” dedi.

Savunmasının ardından şüpheli M.K, hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.