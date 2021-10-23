Arkadaşını öldüren ayı ile boğuşan Rus boksörün durumu kritik

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Rus boks şampiyonu İlya Medvedev'in arkadaşını öldüren ayı ile dövüştükten sonra ağır yaralandığı öğrenildi.

23 yaşındaki boksör, Tyumen bölgesinde arkadaşı Viyaçeslav Dudnik ile balık tutarken bir bozayının saldırısına uğradı.

Yahoo'nun aktardığına göre ayı, Dudnik'i öldürdükten sonra Medvedev'e saldırmaya başladı.

Medvedev'in ayıyı bir bıçakla öldürdüğü, ancak olay sırasında ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Rus boksörün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu aktarıldı.