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ARKADAŞINI KURTARIRKEN BOĞULDU İSTANBUL (A.A)

24 Temmuz 2011 19:59

-ARKADAŞINI KURTARIRKEN BOĞULDU İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - Üsküdar'da denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Rıdvan Alan (21) denize girmek için arkadaşlarıyla Üsküdar Meydanı sahiline geldi.  Sahilde otururken arkadaşlarından birinin denize düşmesi üzerine Alan, arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Denize düşen genç kendi imkanlarıyla sudan çıkarken Alan, gözden kayboldu.  Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Alan'ın cesedini sahilde bağlı teknenin altında buldu. Ceset, savcının incelemesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.  Rıdvan Alan'ın yaklaşık bir ay önce askerden geldiği öğrenildi.

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